Ana Paula Renault desabafa sobre morte de seu pai

A campeã do BBB 26, Ana Paula Renault, se emocionou ao comentar sobre a morte de seu pai, Geraldo Renault, na última quarta-feira (29). A veterana perdeu o parente no domingo 19 de abril, enquanto ainda estava confinada no reality show.

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“É muito clichê falar que Deus escreve certo por linhas tortas, doloridíssimas, mas Ele me salvou de algo que talvez eu não conseguiria me retirar depois”, revelou ela em participação na nova temporada de Saia Justa.

A ex-BBB relembrou sua relação com seu pai e comentou sobre o processo de superação. “Só eu sei o quão forte é minha relação com meu pai, e é por isso que estou aqui hoje sobrevivendo, vivendo e eu tenho certeza que vou conseguir superar tudo por causa desse roteirista. E o jeito que aconteceu acho que tinha que ter acontecido“, completou ela.

Ana Paula Renault destacou que, se fosse em outras condições, não iria saber lidar com as fortes emoções do luto. “O roteirista é maluco, mas acho que têm alguns fundamentos porque, se fosse em outras circunstâncias – e todas minhas amigas sabem da importância que ele tem na minha vida –, eu não conseguiria“, destacou a ex-sister emocionada.

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Uma das apresentadoras do programa, a famosa Tati Machado, também precisou passar pela perda do pai. A comunicadora se compadeceu com Ana Paula e comentou sobre o seu processo de recuperação.

“Estou há cinco anos em uma sequência de um luto atrás do outro e eu me pergunto: ‘Que roteirista é esse?’ E a gente viu você sofrendo um luto na frente de um Brasil todo e o Tadeu [Schmidt] pegando o luto dele como forma de acolhimento. Um luto revisita o outro e, quando a gente escuta você passando por isso, eu revisitei todos os meus, e isso também é uma forma de acolhimento”, destacou Tati Machado.

Informações: Revista Caras

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