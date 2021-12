Da Redação

Ana Paula Carvalho compartilha dicas de beleza no Insta

Uma cadeira de escritório, o espelho do quarto, a fruteira da cozinha e a pia do quintal da casa da mãe sendo utilizada como lavatório. Tudo começou há oito anos cobrando pelos procedimentos de escova e chapinha o valor de R$ 9,90. O negócio era um sucesso.

continua após publicidade .

Ana Paula Carvalho, natural de Teresina, estado do Piauí, enfrentava um problema de depressão decorrente da morte do pai. “A perda do meu pai foi um momento muito difícil e eu comecei a apresentar crises de depressão. Tomei a decisão de trabalhar com cabelos e acabei me encontrando na área da beleza recuperando a vontade de viver”, conta Ana Paula.

Conseguiu superar a depressão, mas ao engravidar do segundo filho teve complicações no parto passando por uma segunda onda de depressão. Desesperada, pediu a Deus um milagre para salvar o filho, sendo agraciada no dia seguinte. Após passar por tudo isso sua vida mudou e tudo começou a melhorar. Conquistou carros novos, apartamento de luxo em zona privilegiada e filiais da empresa. Lançou a própria marca de produtos, a “AP Professional”, para salões de beleza.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

“Estou atuando como cabeleira e influenciadora. Ajudo motivar a autoestima das mulheres com estratégias e técnicas inovadoras para o crescimento e sucesso em seus salões de beleza. Compartilho dicas e ideias no Instagram incentivando pessoas com histórias iguais as minhas. A chave para o progresso é nunca desistir. Graças a Deus estou conseguindo ajudar minhas mainhas, nome carinhoso que uso para chamar as minhas seguidoras que acompanham meu dia a dia.”, completa Ana Paula Carvalho.



Sua marca está há oito meses no mercado e já está presente em 27 países e tem crescido espantosamente a cada dia. Seu maior objetivo é ajudar pessoas a acreditar em seus sonhos e potencial estimulando a visão de empreendedorismo feminino. Ana Paula Carvalho pode ser definida como uma mulher empreendedora, mãe e esposa. “Quero que todos tenham a oportunidade de conhecer minha história de superação. Gosto de inovar, criar e inspirar outras mulheres. Venho de família humilde e fiquei sabendo que sou adotada aos seis anos de idade. Sou filha de doméstica e tenho muito orgulho da minha família e da minha história. Agradeço a Deus pela mãe guerreira e tão forte que nunca desistiu de nós”, encerra Ana Paula.