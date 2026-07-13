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Ana Paula Arósio participa de homenagem a Benedito Ruy Barbosa

Aparição rara de Ana Paula Arósio no 'Fantástico' agita redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 16:26:54 Editado em 13.07.2026, 16:29:01
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Ana Paula Arósio participa de homenagem a Benedito Ruy Barbosa
Autor Atriz e produtora Ana Paula Arósio em aparição no "Fantástico" - Foto: Reprodução TV Globo

A atriz Ana Paula Arósio quebrou seu habitual isolamento e surpreendeu os internautas ao aparecer em um tributo ao autor Benedito Ruy Barbosa, exibido no programa Fantástico deste domingo (12). Durante a homenagem ao dramaturgo, que faleceu na última terça-feira (7), a artista ressaltou o impacto dele em sua trajetória profissional, afirmando ter aprendido mais sobre a alma e as emoções humanas, além de descobrir seu próprio potencial como atriz sob a tutela do escritor.

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"Eu aprendi mais sobre a alma humana, sobre as emoções humanas, sobre o que eu era capaz de fazer como atriz. Ele me ensinou muito e vai deixar muita saudade", disse ao Fantástico.

A rara aparição da atriz rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde fãs celebraram sua beleza natural e discrição. O depoimento na televisão foi acompanhado pela exibição de uma cena emblemática da novela Esperança (2003), escrita por Barbosa. O trecho despertou a memória do público sobre um famoso acidente de bastidores no qual Ana Paula, acidentalmente, quebrou quatro dentes de seu parceiro de cena, o ator Reynaldo Gianecchini, durante a gravação de uma sequência em que precisavam quebrar uma estátua com uma barra de ferro.

O incidente na novela das oito foi relembrado pelo próprio Gianecchini em uma participação posterior no programa Lady Night, quando explicou que a barra acabou atingindo sua boca por acidente. A repercussão do tributo colocou o nome da atriz entre os assuntos mais comentados do entretenimento, reforçando o carinho do público mesmo após anos de seu afastamento da televisão.

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