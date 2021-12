Da Redação

Ana Maria irrita repórter, que ameaça deixar reportagem

Ana Maria Braga causou um climão no Mais Você com o repórter Fabrício Battaglini nesta quinta-feira. Enquanto ele estava fazendo uma reportagem, ao vivo, na 25 de março, a apresentadora o irritou e ele ameaçou abandonar a matéria.

Tudo aconteceu quando ele mostrava alguns presentes acessíveis para o Natal em uma das ruas mais famosas de São Paulo. O jornalista, então, mostrou uma cordinha para pendurar no celular, a fim de evitar quedas e roubos, e uma touca de cetim.

Porém, a apresentadora criticou as escolhas e falou que nenhuma cordinha impediria roubo e que qualquer mulher acordaria feia ao dormir de touca. Irritado, Battaglini ameaçou deixar a reportagem no meio do programa, causando um climão daqueles. Para tentar amenizar, ela pediu para que ele experimentasse o acessório para a cabeça. Ele se recusou e fez com que uma estranha utilizasse. Todos deram risada, inclusive os dois amigos.

Após a reportagem, ela se declarou para o seu repórter. “Fabrício, deixa eu te dizer uma coisa, quero aproveitar esse clima natalino, a gente tá nas duas últimas semanas, fim do ano praticamente. E eu queria te fazer uma declaração aqui do fundo do meu coração. Eu adoro trabalhar com você. Nesses últimos 12 anos que você tá comigo, foi só alegria, na verdade”, começou falando a apresentadora.

Ela continuou passando a mensagem a Battaglini.”Você foi um menino que veio crescendo junto com a gente, entendendo a nossa linguagem, e é muito gostoso quando eu sei que é você que tá fazendo uma matéria, um link, como a gente chama aqui. Eu tô linkada daqui da Berrini, em São Paulo, lá com a 25 de Março, tem toda uma tecnologia envolvida. E aí quando falam que é você que tá no link, não que eu não tenha felicidade com as outras pessoas, mas é sempre um prazer redobrado, porque eu sei o quanto a gente se reconhece, que se permite”, pontuou.

“Às vezes falam: ‘A Ana Maria tratou mal o repórter dela, não sei o que’, mas ele merece”, brincou Ana Maria. Battaglini, então, concordou com a apresentadora. “Ou então o repórter ficou bravo com a Ana Maria, às vezes fica mesmo”. “Mas eu queria dizer que te amo, viu, e muito obrigada pela parceria de todos esses anos”, se declarou a veterana.

Fabrício Battaglini foi no mesmo caminho e devolveu os elogios. “É recíproco. São 15 [anos], vamos pra 16. E eu queria dizer que eu fazia televisão antes do Mais Você, mas eu aprendi a conversar com as pessoas do outro lado foi com a Ana Maria Braga. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu amo o que eu faço, adoro tá aqui com você de manhã, brincando, brigando às vezes, mas a gente se ama, e acho que isso tá muito claro, todo mundo sabe”, afirmou o repórter.

Com informações Metrópoles.