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Ana Maria Braga revela que já fez aborto; "não tinha outro caminho"

Ela falou sobre o assunto pela primeira vez publicamente em entrevista à revista Veja

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Ana Maria Braga revela que já fez aborto;
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora Ana Maria Braga, de 77 anos, revelou em entrevista à revista Veja nesta sexta-feira (16) que já fez um aborto. Ela falou sobre o assunto pela primeira vez publicamente. “Foi péssimo”, disse sobre o procedimento. Segundo Ana Maria, o aborto ocorreu quando passava por dificuldade financeira.

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“Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa”, afirmou.

Ana Maria também declarou que não se considera feminista, mas é a favor da legalização do aborto. “A decisão deve ser sempre da mulher. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando”, comentou.

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A apresentadora do “Mais Você” também falou sobre finitude e trabalho. Disse que não pensa na morte, apesar da idade. “Sei que tenho mais tempo de vida para trás do que para frente, mas vou viver até os 110. Essa é a minha meta. Isso se a medicina não me der mais uma década”, afirmou. Ana Maria descartou parar de trabalhar, mesmo sendo aposentada por lei.

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