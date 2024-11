Ana Maria Braga revela motivo da falta no Mais Você desta segunda (28)

continua após publicidade

A apresentadora Ana Maria Braga faltou na edição ao vivo do Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 28. É que ela e a equipe do programa estão a caminho de Honolulu, Havaí, Estados Unidos, para a gravação de reportagens especiais para celebrar os 25 anos do matinal comandado pela veterana.

A viagem de Ana Maria e o time vai até o dia 4 de novembro. Enquanto eles estão lá, Fabricio Battaglinie Talitha Morete comandam o matinal. Nas redes sociais, Ana Maria explicpi detalhes de sua viagem para "o outro lado do mundo". Neste domingo, 27, ela disse que a demora no trajeto começou já para chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

"Ter que vir para Guarulhos para voo internacional, olha, vem um dia antes. Porque vou te contar, o negócio é feio. Tava chovendo em SP e para tudo. Duas horas e meia. São Paulo aqui. Bom, chegamos! Aqui tá tudo ótimo", disse ela em vídeo compartilhado em seu Instagram. "Bora embarcar? 26 horas de voo para chegar do outro lado do mundo. Honolulu aí vamos nós! Só não sabemos com que cara vamos chegar!", brincou a apresentadora na legenda da postagem.



Já nesta segunda, ela mostrou como está a saga para chegar no Havaí. "Saímos de São Paulo, fomos para Miami. De Miami pegamos um voo para Los Angeles. Esperamos quase 5h e agora indo para Honolulu, no Havaí. No total são 26h entre sair de São Paulo e chegar em Honolulu. Passamos por tantos fusos horários que eu já estou perdidinha, mas sei que no Havaí estaremos 7h para trás em relação ao Brasil. Pensa que é mole? Mas vamos que vamos. Estou meio estragada aqui, mas quando chegar eu aviso. Beijos", disse.

