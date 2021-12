Da Redação

Ana Maria Braga ofende convidado e é criticada na internet

O ex-BBB Gil do Vigor retornou ao Brasil e participou do programa "Mais Você" desta quinta-feira (2). O economista tem um quadro no programa, chamado "Tá Lascado", e falou sobre juros do cartão de crédito.

continua após publicidade .

Para abordar o assunto, Gil conversou com um rapaz chamado Henrique, de 25 anos, que viu uma compra de R$ 1600 se transformar em uma dívida de R$ 22 mil após emprestar o cartão para um ex-cunhado.

“Ele era irmão da minha ex namorada. Nos primeiros meses, pagou. Depois, não pagou mais. No começo eu corria atrás dele, porque eu achava um desaforo pagar uma dívida que eu não fiz”, disse, deixando Gil “indignado”.

continua após publicidade .

No momento em que a imagem retornou ao estúdio do Mais Você, Ana Maria Braga acabou comentando sobre o caso e chamou Henrique de "burro". “Rapaz do céu, mas isso não se faz. Coitado. Coitado não, foi burro, né Henrique? Vamos combinar. Como que vai confiar numa coisa dessa? Irmão, do irmão da namorada…”, disse. “Foi bom pra ele aprender”, concordou Gil.

A declaração repercutiu no Twitter. “Começando a manhã de quinta e a Ana Maria Braga chamando um participante do programa de Burro. Queria saber até quando vão continuar passando pano pra esse povo que fala merda só porque é ‘velho’?!”, criticou uma internauta.

Começando a manhã de quinta e a Ana Maria Braga chamando um participante do programa de Burro.



Queria saber até quando vão continuar passando pano pra esse povo que fala merda só porque é “velho”?! continua após publicidade . December 2, 2021

“Acabei de acordar e a Ana Maria Braga acabou de chamar de burro um rapaz que tava com uma dívida grande e foi pedir ajuda ao Gil”, disse outro.

Acabei de acordar e a Ana Maria Braga acabou de chamar de burro um rapaz que tava com uma dívida grande e foi pedir ajuda ao Gil. — Floyd (@zumbiflamejante) December 2, 2021

Com informações; Metrópoles.