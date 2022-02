Da Redação

Ana Maria Braga lembra aniversário e homenageia Tom Veiga

Em 2020, a apresentadora Ana Maria Braga perdeu um de seus mais longínquos companheiros. Tom Veiga, único intérprete do papagaio Louro José, morreu naquele ano e completaria 49 anos neste domingo (6). Por conta da data, a apresentadora prestou uma homenagem ao amigo nas redes sociais.

continua após publicidade .

A publicação traz Tom com um pedaço de bolo e um chapéu de aniversário. “Hoje tem festa no céu! Seria o aniversário do Tom. Eu consigo ouvir sua risada, que ela esteja aquecendo corações onde você estiver!”, escreveu.

Na última sexta (4), durante o Mais Você, Ana já havia se emocionado e antecipado a homenagem. “No domingo, meu querido Tom Veiga faria 49 anos, eu queria mandar um beijo em memória a ele, onde ele estiver”, disse, com a voz embargada.

continua após publicidade .

Com informações, Metrópoles,