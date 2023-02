Ana Maria Braga é diagnosticada com Covid-19 pela terceira vez

Da Redação

A apresentadora começou a sentir sintomas gripais durante uma viagem

Ana Maria Braga, de 73 anos, testou positivo para a Covid-19 pela terceira vez. A apresentadora começou a sentir sintomas gripais durante uma viagem. Ao retornar para casa, ela fez um teste e confirmou o resultado positivo para o coronavírus.

Em uma publicação feita no seu perfil do Instagram, Ana Maria contou aos seguidores sobre o diagnóstico. "Eu estava me sentindo gripada, tive uma noite difícil. Cheguei em casa e falei que ia tomar remédio. Fiz o teste ontem à tarde e estou com Covid", disse.

"É muito mais fraco agora, não é aquela primeira Covid que tive, ainda mais porque tomei todas as vacinas. É o cansaço, é uma coriza", explicou a apresentadora. Ana estava passando o feriado de carnaval em Barra do Sahy e ficou bastante assustada com o que viu na cidade de São Sebastião.

A loira contou como conseguiu sair da região. "Foi muito assustador. É uma chuva que começa, com um pouco de vento, depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira".

A apresentadora relatou os detalhes da viagem até a capital: "Eu estava com medo de não chegar aqui porque, teoricamente, eu voltaria a fazer o programa. E aí você vê o desespero de todo mundo. Eu acordei cedo, ficamos sem comunicação, sem nada. Não tinha o que fazer, eu só tinha as imagens da televisão. E fiquei sabendo que, naquela manhã, eles tinham tentado abrir aquela passagem da estrada. Pensei: 'Vou tentar vir por aqui para chegar a São Paulo. E vim pela Tamoios. Não tinha como voltar pela Rio-Santos. Foi uma viagem que a gente se assustou muito, tinha muita pedra e ficamos quase sete horas para chegarmos a São Sebastião e pegar a Tamoios".

