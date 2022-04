Da Redação

Ana Maria Braga é acusada de racismo após fala sobre ex-BBB

Após a edição do Mais Você desta quinta-feira (14), a apresentadora Ana Maria Braga foi criticada nas redes sociais. Ana foi acusada de racismo por vários internautas, após fazer um comentário sobre o cabelo alisado do ex-BBB, Luciano Estevan.

O influencer, que usava o cabelo black power, resolveu alisar os fios e surgiu no programa para comentar sobre a mudança no visual. A apresentadora, no entanto, duvidou do método utilizado para alisar os fios.

O caso teve início quando a repórter Ju Massaoka comentou: "É uma chapinha que vai sair quando lavar e tudo mais…”. Neste momento, Ana Maria disparou: “Imagine se isso é uma chapinha! Você é doida? Que chapinha, mulher. Ele está fazendo uma gracinha. Porque se isso for chapinha, minha mãe é capaz de ressuscitar”.

Visivelmente incomodada, Massaoka tentou amenizar a situação, mas Ana Maria voltou a comentar: “Não tem outro jeito de fazer isso, aí! Juju já nasceu com esse cabelo liso, né, nunca passou por um procedimento químico. É químico, não tem jeito”.

Os telespectadores do programa comentaram sobre o assunto e acusaram a apresentadora de racismo. “Achei o comentário da Ana Maria agora falando do Luciano racista gente…”, comentou um internauta. “Não gostei do comentário da Ana Maria sobre a chapinha do Luciano. A falta de conhecimento sobre o cabelo afro é algo…”, disse outra.

“Ana Maria duvidando que o @LucianoEstevan tenha feito 'só chapinha' que certamente envolve química, pois conforme ela 'não tem como'… Eu não tenho palavras. Eu tenho é nojo”, disparou mais uma.



Fonte: Metrópoles.