Ana Luiza Palhares dá dicas sobre moda plus size e autoaceitação

Ana Luiza Palhares, que é conhecida nas redes sociais como Cinderela de Mentira.

Atualmente, existem muitos influenciadores digitais na internet. No entanto, alguns se destacam por seus diferenciais, como Ana Luiza Palhares, que é conhecida nas redes sociais como Cinderela de Mentira.

A Cinderela de Mentira tem diversos cursos na área de Consultoria de Moda e Design de Moda.

Isso torna Ana Luiza Palhares uma referência em consultoria de moda plus size no Brasil, com conteúdo nas principais redes sociais do Brasil de dicas gratuitas e informativas sobre moda plus size.

De acordo com a Cinderela de Mentira, “eu propago a ideia de que independentemente do formato do corpo de qualquer mulher, é possível usar o que cada uma sentir vontade, além de cada uma descobrir seu próprio estilo pessoal e usar nas produções no cotidiano”.

fonte: Assessoria Ana Luiza Palhares

Ana Luiza é uma mulher gorda que quebra padrões dentro do universo da moda plus size há 11 anos.

Confira algumas dicas de moda plus size

Segundo Ana Luiza, “a autoestima e a moda plus size andam lado a lado, já que infelizmente os padrões de beleza deixam as mulheres gordas à margem da sociedade quando o assunto são looks de moda”.

É exatamente por isso que conteúdos como o da Cinderela de Mentira são tão necessários.

É preciso amar o próprio corpo, seja gordo ou magro. Uma das principais dicas para isso é não se comparar com nenhuma outra pessoa, já que cada um é único.

Outro conselho valioso é praticar a autoaceitação. Essa é uma forma poderosa de desenvolver autoestima para se sentir bem consigo mesma.

A terceira dica é encontrar seu próprio estilo. Essa pode ser uma jornada divertida e prazerosa, em busca de roupas, looks e acessórios que você se sente bem ao usar.

fonte: Assessoria Ana Luiza Palhares

Para finalizar, o ideal é vestir o que faz você se sentir bem e que seja adequado ao seu estilo. Para isso, não é preciso investir naquelas dicas de moda antiquadas, como vestir preto para aparentar ser mais magra, por exemplo.



Isso porque você não irá se vestir para os outros: você irá se vestir para ficar bem consigo mesma.

Você pode acessar o conteúdo gratuito e informativo da Cinderela de Mentira em suas redes sociais: Instagram, Youtube, TikTok e siteoficial.





