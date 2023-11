Ana Hickmann estava alcoolizada no dia da agressão, afirma Alexandre

O empresário Alexandre Correa, de 52 anos, afirmou que a apresentadora Ana Hickmann estava alcoolizada no fatídico dia que resultou na denúncia de agressão contra ele. Correia decidiu se manifestar na tarde deste domingo (26) depois de ver a chamada da primeira entrevista de Ana Hickmann, de 42, em TV aberta, que vai ao ar no Domingo Espetacular, a partir das 19h45, na Record TV. A apresentadora promete dar detalhes sobre o ocorrido no último dia 11 de novembro e também sobre o processo de divórcio.

Em entrevista exclusiva à Quem, Alexandre disse que pensa em deixar o Brasil por conta da repercussão negativa. "Penso em ir embora do país", comenta. "Meus pais estão devastados", declara.

Na quarta (22), a apresentadora entrou com pedido de divórcio do empresário com base na Lei Maria da Penha. Segundo uma fonte de Quem, a decisão de recorrer à legislação foi para agilizar o processo do fim do casamento de 25 anos.

A apresentadora também entrou com uma medida protetiva contra o empresário. Alexandre também deu entrada com pedido de divórcio, segundo seu advogado, Enio Martins Murad, confirmou a Quem, na sexta-feira (24).

