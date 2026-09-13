Ana Hickmann emociona Edu Guedes em votos: 'Você não desistiu de mim'

Ana Hickmann se emocionou ao declarar seu amor por Edu Guedes durante o casamento dos dois, realizado neste sábado (12/9), no interior de São Paulo. Nos votos, a apresentadora relembrou a insistência do chef para se reaproximar dela e momentos do início do romance.

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“Edu, Deus sempre me abençoou. Ele me deu você para cuidar de mim, para estar ao meu lado, me pegar no colo quando eu preciso, para me abraçar quando eu choro, para me jogar pro céu de alegria. Você não desistiu de mim”, declarou.

Ana contou que Edu continuou tentando falar com ela mesmo depois que a apresentadora mudou o número do telefone. “Ligou uma, duas, mandou mensagem. Eu troquei meu telefone e mesmo assim você não desistiu. Conseguiu meu número novo, falou com a minha irmã”, recordou.

A apresentadora também revelou que tomou a iniciativa no primeiro beijo. “O nosso primeiro beijo, eu roubei, me senti uma adolescente. Aí você apareceu no meu hotel, meu coração disparou. Eu nunca pude imaginar que o amor da minha vida sempre esteve ali ao meu lado todo esse tempo. Nós tivemos tempo para nos conhecer e depois nos redescobrir”, completou.

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A cerimônia religiosa ocorreu na Casa Gialla, fazenda do casal em Araras (SP), diante de cerca de 150 convidados



Com informações do Metrópoles

