Ana Hickmann: depoimento da cozinheira revela detalhes da briga

Foi revelado neste domingo, 26, detalhes do depoimento de Maria da Anunciação Lima, que trabalha como cozinheira na casa de Ana Hickmann. Ela é uma das testemunhas da agressão que a apresentadora sofreu.

O depoimento foi publicado por Alexandre Correa. No termo de depoimento, ela afirma que não presenciou nenhuma agressão antes do episódio de dia 11 de novembro. Ela trabalha na mansão do casal há três anos e acompanhava o dia a dia da família.

Ela diz que "nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Bello Correa e Ana e que, geralmente, o motivo das brigas era por questões financeiras".

Segundo ela, a discussão começou quando a apresentadora conversava com o filho "sobre questões financeiras da família". Ela afirma que o empresário "interviu na conversa de forma agressiva" e que a discussão se intensificou. A cozinheira protegeu o filho da apresentadora.

"[Maria] esclarece que durante a briga não ouviu nenhum tipo de ameaça ou injúria por parte dos contendores, mas que discutiam com exaltação. Alguns minutos após, a vítima Ana, surgiu na porta do quarto da depoente e, aos prantos, disse que o marido havia lhe ferido no braço e que havia acionado a Polícia Militar", diz outro dos trechos do depoimento prestado no dia 24 de novembro.

