Ana Clara revela que foi internada para tratar síndrome do pânico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ana Clara falou sobre o diagnóstico de síndrome do pânico

Nesta terça-feira (2), Ana Clara falou sobre o diagnóstico de síndrome do pânico. A apresentadora revelou que foi internada por conta da doença em 2022 e tratou alguns sintomas posteriores que a incomodavam.

continua após publicidade .

“Passei um período no hospital no dia que tive os sintomas. Tive diagnóstico de uma ansiedade muito grande. Comecei a fazer tratamento para essa questão do pânico. Estou bem melhor agora”, disse.

-LEIA MAIS: Após postar foto da filha no banho, Eliezer brinca: "Não puxou a mãe"

continua após publicidade .

A apresentadora disse que vem superando a doença com muito apoio das pessoas próximas. “Acho que isso aconteceu porque foi tudo ao mesmo tempo para eu administrar. E de uma vez só. Estou me cuidando. Tenho psicóloga, médicos e amigos que estão comigo para amparar”, revelou para a colunista Patricia Kogut, do O Globo.

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News