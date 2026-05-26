Ana Castela viaja mil quilômetros para customizar caminhonete

A cantora Ana Castela viajou cerca de mil quilômetros, saindo de Londrina (PR) com destino a Luziânia (GO), para personalizar sua caminhonete. Durante o trajeto, na madrugada de segunda-feira (25), a artista fez uma parada em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, para surpreender uma família de fãs. A visita ocorreu por volta das 4h30 a pedido do influenciador Antônio César Rincon, que acompanhava a sertaneja na viagem.

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O encontro inesperado aconteceu na casa do jovem Matheus Sponchiado e de seus pais, Rose e Carlos. Matheus é amigo de infância de César Rincon e vizinho da mãe do influenciador, o que motivou a parada estratégica da dupla na residência. Nas redes sociais, Ana Castela tratou a jornada com bom humor, chamando a longa viagem de carro de "loucura" em vídeos publicados para seus seguidores.

O destino final da caminhonete é uma oficina em Luziânia especializada em modificação de veículos, pertencente a André Rincon, irmão de César. Enquanto o serviço é realizado, a expectativa é que a artista permaneça hospedada na casa do amigo em Cristalina. Além da visita de madrugada, a passagem da cantora por Goiás foi marcada por intensa interação com o público nas ruas e restaurantes da região, onde ela distribuiu autógrafos, posou para fotos com admiradores e compartilhou momentos descontraídos na zona rural.