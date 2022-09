Ana Castela tira a blusa em vídeo e provoca: “Gostaram?”

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ana Castela, de 18 anos, tem causado alvoroço nas redes sociais com suas belíssimas publicações

Uma das grandes sensações da música sertaneja atual, a cantora Ana Castela, de 18 anos, tem causado alvoroço nas redes sociais com suas belíssimas publicações. Recentemente, por exemplo, ela participou do projeto ‘Fazendinha Sessions’, e deu um verdadeiro show de sensualidade no clipe.

continua após publicidade .

A música reúne vários outros artistas do gênero, mas sem dúvidas, a parte de Ana Castela foi um dos maiores destaques. No trecho do vídeo, publicado em seu Instagram, a jovem aparece toda empoderada, tirando a blusa e mostrando todo o seu poder de sedução. “Gostaram?”, quis saber Ana.

-LEIA MAIS: Isis Valverde exibe boa forma ao publicar vídeo praticando yoga

continua após publicidade .

No registro, ela surge usando seu look de boiadeira composto por calça jeans com cinto, chapéu, botas e uma blusinha branca com alcinha. A jaqueta jeans complementou o visual da cantora no início do vídeo.

Com informações do Entretê

Siga o TNOnline no Google News