Ana Castela surpreende ao gastar fortuna para turbinar som do carro

A sertaneja Ana Castela mostrou em suas redes sociais os investimentos que fez no seu carro. A cantora turbinou o Toyota SW4, de R$ 374 mil, com 28 caixas de som automotivas. Nos stories do Instagram, o carro aparece tomado pelos alto-falantes, que foram posicionados nas portas e no porta-malas. As caixas de som também foram personalizadas com o nome da artista.

Recentemente, Ana Castela impressionou o público de um show ao chamar seus avós para subir ao palco para perguntar o que eles acham de Gustavo Mioto como seu pretendente. Ao ouvir que os familiares apoiavam o namoro, a plateia foi ao delírio.

“Você não acha que o Gustavo é bonzinho?”, começou ela, sendo respondida por uma das avós: “Você tem que namorar ele”. Com o público aos gritos, Ana Castela pediu a opinião da outra avó: “Porque é a dela que vale”. Para a comoção dos fãs, a resposta foi a mesma: “Tem que namorar!”. Gustavo Mioto, então, entrou na conversa e agitou ainda mais o público: “Tem que parar de enrolar as pessoas!”.

Com informações do Metrópoles.

