Ana Castela lança clipe com suposta indireta para Zé Felipe após reaproximação com Virginia; veja vídeo

Ana Castela movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (29) após lançar o clipe de É Que Eu Não Te Esqueci. O novo trabalho da cantora rapidamente virou assunto entre os fãs por conta de uma frase dita logo nos primeiros segundos do vídeo. Antes mesmo da música começar, Ana aparece encerrando uma ligação telefônica e diz: “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau.” (Vídeo abaixo)

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A fala chamou atenção dos internautas porque a expressão “fica bem” viralizou recentemente após o término de Virginia Fonseca e Vini Jr. A frase foi usada inicialmente pelo jogador em uma publicação sobre o fim do relacionamento com Virginia e, dias depois, reapareceu em um comentário feito por Zé Felipe em uma postagem da ex-esposa. Nas redes sociais, muitos seguidores passaram a relacionar imediatamente o trecho do clipe ao casal. “Esse ‘então fica bem’ no começo foi ótimo”, comentou uma internauta. “Essa Ana é fogo… Fica bem”, brincou outra seguidora.

Letra da música levantou teorias entre fãs

Além da introdução que viralizou, a letra da nova canção também gerou interpretações sobre um amor ainda não superado. Em um dos trechos, Ana Castela canta sobre tentar seguir em frente após o fim de um relacionamento. “Amor, sinto muito, mas amor, eu não sinto mais / Tô saindo, bebendo, fazendo o que solteiro faz”, diz a música.

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No entanto, pouco depois, a narrativa muda de direção. “É que eu não te esqueci nem vou te esquecer / Vem, volta pra mim, que eu prometo que paro de sair, paro de beber, paro com os rolê.” As frases aumentaram ainda mais os comentários de fãs especulando possíveis indiretas ao antigo relacionamento de Zé Felipe com a cantora sertaneja.







Informações: Revista Caras

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