Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
CLIMÃO

Ana Castela lança clipe com suposta indireta para Zé Felipe após reaproximação com Virginia; veja vídeo

Um detalhe logo no início do vídeo viralizou nas redes sociais e está sendo apontado como uma direta ao ex-casal

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 13:18:27 Editado em 29.05.2026, 13:18:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ana Castela lança clipe com suposta indireta para Zé Felipe após reaproximação com Virginia; veja vídeo
Autor Foto: Reprodução

Ana Castela movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (29) após lançar o clipe de É Que Eu Não Te Esqueci. O novo trabalho da cantora rapidamente virou assunto entre os fãs por conta de uma frase dita logo nos primeiros segundos do vídeo. Antes mesmo da música começar, Ana aparece encerrando uma ligação telefônica e diz: “Já virei a página. Então, fica bem, que eu tô muito bem aqui. Beijo, tchau.” (Vídeo abaixo)

📰LEIA MAIS: Virginia Fonseca descarta reconciliação com Zé Felipe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A fala chamou atenção dos internautas porque a expressão “fica bem” viralizou recentemente após o término de Virginia Fonseca e Vini Jr. A frase foi usada inicialmente pelo jogador em uma publicação sobre o fim do relacionamento com Virginia e, dias depois, reapareceu em um comentário feito por Zé Felipe em uma postagem da ex-esposa. Nas redes sociais, muitos seguidores passaram a relacionar imediatamente o trecho do clipe ao casal. “Esse ‘então fica bem’ no começo foi ótimo”, comentou uma internauta. “Essa Ana é fogo… Fica bem”, brincou outra seguidora.

Letra da música levantou teorias entre fãs

Além da introdução que viralizou, a letra da nova canção também gerou interpretações sobre um amor ainda não superado. Em um dos trechos, Ana Castela canta sobre tentar seguir em frente após o fim de um relacionamento. “Amor, sinto muito, mas amor, eu não sinto mais / Tô saindo, bebendo, fazendo o que solteiro faz”, diz a música.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, pouco depois, a narrativa muda de direção. “É que eu não te esqueci nem vou te esquecer / Vem, volta pra mim, que eu prometo que paro de sair, paro de beber, paro com os rolê.” As frases aumentaram ainda mais os comentários de fãs especulando possíveis indiretas ao antigo relacionamento de Zé Felipe com a cantora sertaneja.



Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Ana Castela lançamento de clipe música sertaneja relacionamentos Virginia Fonseca ZÉ FELIPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV