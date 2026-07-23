Ana Castela lamenta a perda de fã que morreu enquanto assistia seu show

A jovem, que estava no meio do público durante a apresentação, caiu ao solo após um infarto fulminante

A cantora Ana Castela usou as redes sociais na quinta-feira (23) para lamentar a morte da jovem Givone Francisca Teodoro Dias, moradora de Mutum (MG), que sofreu um mal súbito durante o show da artista no domingo (19). A apresentação ocorreu no Parque de Exposições da cidade, durante a 39ª Expo Mutum, na Zona da Mata mineira.

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“Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givane. Que Deus conforte a família e o coração de vocês”, escreveu a cantora em publicação. A equipe de Ana Castela e o Grupo AgroPlay também se manifestaram sobre o caso, informando que os profissionais responsáveis pelo atendimento no evento prestaram suporte desde os primeiros momentos, mas não conseguiram reverter a situação.

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A jovem, que estava no meio do público durante a apresentação, caiu ao solo após um infarto fulminante. Ela foi socorrida imediatamente pela equipe de bombeiros de uma empresa terceirizada contratada para atuar no parque, que realizou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) na arena, mas Givone não resistiu.

A Prefeitura de Mutum divulgou nota de pesar pelo falecimento da moradora e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Pessoas próximas descreveram Givone como uma figura alegre, dedicada ao trabalho e muito educada.