FICOU REVOLTADA

Ana Castela fica indignada após manicure cobrar R$ 1.300: ‘Roubo’

Após quebrar a unha, a cantora ficou revoltada ao ter que pagar mais de mil reais pelo serviço; veja o que aconteceu

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 15:11:50 Editado em 09.02.2026, 15:11:47
Ana Castela fica indignada após manicure cobrar R$ 1.300: ‘Roubo’
Autor A Boiadeira contou que foi arrumar uma unha que havia quebrado - Foto: Instagram

A cantora Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (09) para compartilhar sua revolta após ser cobrada de forma exagerada em um espaço de beleza. A Boiadeira contou que foi arrumar uma unha que havia quebrado e que foi surpreendida ao ver o valor que teria que pagar.

Segundo a famosa, ela precisou desembolsar R$ 1.300 após ter sua unha arrumada. A ex-namorada de Zé Felipe então se mostrou indignada com a situação. Ana Castela comentou que costuma só revelar que é ela que será atendida na hora que chega e não antes para não acontecer cobrança exagerada.

“Galera, não tá fácil. Quebrei minha unha. Me cobraram R$ 1.300 nessa unha, nunca vi cobrar esse tanto”, disse sobre o que aconteceu.

A cantora falou sobre não avisar seu nome antes do atendimento para não acontecer uma alta cobrança. “R$ 1.300. Isso eu nunca vi, gente. É um roubo”, disparou.

A famosa percebeu que o valor foi cobrado após ela se negar a fazer uma permuta com o local, de promover o espaço em troca do serviço. A artista explicou que não pode fazer isso por conta de contratos e publicidades que já tem fechados.

“Não posso botar preço no trabalho dos outros. O que nós fizemos? Pagamos”, disse indignada após desembolsar o alto valor.

Informações: Revista Caras

