Ana Castela fica indignada após manicure cobrar R$ 1.300: ‘Roubo’
Após quebrar a unha, a cantora ficou revoltada ao ter que pagar mais de mil reais pelo serviço; veja o que aconteceu
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
A cantora Ana Castela usou as redes sociais nesta segunda-feira (09) para compartilhar sua revolta após ser cobrada de forma exagerada em um espaço de beleza. A Boiadeira contou que foi arrumar uma unha que havia quebrado e que foi surpreendida ao ver o valor que teria que pagar.
Segundo a famosa, ela precisou desembolsar R$ 1.300 após ter sua unha arrumada. A ex-namorada de Zé Felipe então se mostrou indignada com a situação. Ana Castela comentou que costuma só revelar que é ela que será atendida na hora que chega e não antes para não acontecer cobrança exagerada.
→ Leia mais: Mara Maravilha fará duas cirurgias após internação em hospital
“Galera, não tá fácil. Quebrei minha unha. Me cobraram R$ 1.300 nessa unha, nunca vi cobrar esse tanto”, disse sobre o que aconteceu.
A cantora falou sobre não avisar seu nome antes do atendimento para não acontecer uma alta cobrança. “R$ 1.300. Isso eu nunca vi, gente. É um roubo”, disparou.
A famosa percebeu que o valor foi cobrado após ela se negar a fazer uma permuta com o local, de promover o espaço em troca do serviço. A artista explicou que não pode fazer isso por conta de contratos e publicidades que já tem fechados.
“Não posso botar preço no trabalho dos outros. O que nós fizemos? Pagamos”, disse indignada após desembolsar o alto valor.
Informações: Revista Caras
📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão