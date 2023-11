Ana Castela faz procedimento no nariz e mostra resultado; confira

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Ana Castela está com o nariz renovado! Nesta semana, a famosa foi até uma clínica de estética para fazer um procedimento para corrigir uma imperfeição em seu nariz e gostou do resultado.

Nos stories do Instagram, ela compartilhou fotos de antes e depois do procedimento para mostrar o que mudou em seu nariz. A estrela aderiu ao procedimento de rinomodelação, na qual é feito um preenchimento com o uso de ácido hialurônico para melhorar o contorno nasal.

A artista optou pelo procedimento para corrigir uma elevação que tinha no meio do nariz e ficava evidente quando ela aparecia de perfil. “Só vai fazer ele fica reto, mais nada gente! Não quero fazer mais nada na minha cara”, disse ela.

E ela aprovou o resultado. “Ficou lindo, maravilhoso, super natural, do jeitinho que eu queria. Viu?! Não era nada demais”, afirmou ela.

