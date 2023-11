Ana Castela é a mais ouvida do país pela 8º semana consecutiva

A cantora Ana Castela está fazendo um grande sucesso no Billboard Brasil Hot 100. Seu single “Canudinho”, uma colaboração com Gusttavo Lima, conquistou o segundo lugar no ranking, demonstrando o poder e a popularidade de sua música. No entanto, a liderança desta semana foi assumida pela música “Baile do Bruxo".

continua após publicidade

Além disso, a cantora também marcou presença em outras posições do ranking. Seu conhecido single “Solteiro Forçado” ocupa a oitava posição, enquanto “Nosso Quadro”, outro hit da cantora, está em décimo lugar. A música “Duas Três”, uma colaboração com Guilherme e Benuto, está em 28º lugar, e “Tô Voltando” em 31º. A música “Alerta de Golpe”, que foi lançada em outubro deste ano, conseguiu a 47ª posição.

A novidade na lista é a música “Aqui Tem Alguém”, que estreou no ranking na 81ª posição. Logo em seguida, em 83º lugar, aparece “Ia Dar Bom”, uma parceria com Pedro Paulo e Alex.

Siga o TNOnline no Google News