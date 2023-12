Ana Castela compra carro luxuoso e celebra conquista com seus fãs

A cantora Ana Castela usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 27, para compartilhar uma novidade muito especial com seus seguidores. A sertaneja acabou de comprar um carro novinho e aproveitou para curtir sua conquista com os fãs.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista posou com seu mais novo veículo e agradeceu pela conquista com a publicação. Na foto, Ana posou com roupas simples em frente ao carro luxuoso, que foi decorado com um enorme laço.

Na legenda, a famosa deixou um recado para seus fãs e ainda não deixou de mencionar quem não gosta dela. "Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não pode faltar, felicidade e dedicação! Obrigada Deus, pai e mãe por nunca deixarem eu desistir", disse a namorada de Gustavo Mioto.

Por fim, Ana ainda confessou que terá dificuldades para lidar com seu carrão. "Não vou saber estacionar, e nem ver quem tá na rua… mas Deus cuida. Com vocês, meu carro", finalizou.

Nos comentários, seus seguidores vibraram com a notícia e lhe deixaram lindas mensagens. "To ansioso pra te ver estacionando", brincou seu namorado. "Duas naves! Te amo. Você merece", disse uma de suas amigas. "Merece. O mundo é seu, Ana", declarou um fã. "Parabéns por mais essa conquista!", desejou outro. "Ana Castela tem hater??? Coragem de quem for kkk", disparou mais um.

Fonte: Revista Caras.

