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SANTA CATARINA

Ana Castela busca alpaca ao lado de suposto novo affair; veja

Cantora compartilhou a novidade nas redes sociais; transporte do animal na cabine do veículo seguiu orientações veterinárias de segurança

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 18:19:07 Editado em 17.06.2026, 18:21:35
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Ana Castela busca alpaca ao lado de suposto novo affair; veja
Autor Cantora Ana Castela viajou até Araranguá, no Sul de Santa Catarina, para buscar sua nova alpaca de estimação - Foto: REPRODUÇÃO

A cantora Ana Castela viajou até Araranguá, no Sul de Santa Catarina, para buscar sua nova alpaca de estimação, apelidada de Odete. A novidade foi compartilhada pela artista em suas redes sociais nesta quarta-feira (17). Na viagem, a cantora esteve acompanhada do influenciador e empresário César Rincon, apontado publicamente como seu novo affair. O animal havia sido entregue na noite de terça-feira (16) no rancho do empresário, uma propriedade de estilo texano localizada no município catarinense.

- LEIA MAIS: Influenciador é apontado como novo romance de Ana Castela; saiba quem

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O transporte da alpaca na viagem de volta chamou a atenção por ser realizado no interior de uma caminhonete, junto aos passageiros. Segundo Rincon, a medida não foi improvisada, mas sim uma orientação estrita do médico veterinário para garantir o bem-estar e a segurança do bicho durante o percurso rodoviário.

A aquisição do animal foi feita por meio de uma empresa do Paraná especializada na criação e comercialização de camelídeos, que realizou o translado da alpaca até Santa Catarina. Do ponto de vista legal e ambiental, a posse do animal tem trâmite simplificado na região, uma vez que o Instituto do Meio Ambiente (IMA) do estado classifica a espécie como doméstica.


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