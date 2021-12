Da Redação

“Amo ser comparada com ela", diz Gretchen sobre Deolane

Na tarde deste domingo (5), Gretchen divertiu os fãs ao postar uma foto em que aparece se comparando com a advogada Deolane Bezerra. Na imagem, a cantora simula a mesma tatuagem na perna da viúva de MC Kevin e diz ser a “Deolane morena”.

“Algumas pessoas pensam que me comparando a essa mulher maravilhosa estão me diminuindo. Pois saibam que amo ser comparada com mulheres inteligentes, fortes, independentes, donas de si como ela. Sua história já diz que mulher incrível ela é”, escreveu ela na legenda.

“Por isso podem me achar parecida com ela. Porque ainda por cima de tudo de bom que ela é, ela é linda. E eu adoro”, finalizou.

Deolane não deixou passar batido e respondeu a publicação: “Maravilhosa”.

