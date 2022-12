Amigo conta último pedido que Marília Mendonça lhe fez antes de morrer

Da Redação

Marília Mendonça teve último pedido revelado

Flaney era uma pessoa muito próxima de Marília Mendonça, ele foi chamado para entrevista no dia da morte dela mas não teve condições de conversar.

Ele estava acompanhando a criação do álbum patroas e revelou que Marília Mendonça estava muito empolgada com o resultado do produto:

“Ela estava muito empolgada com o álbum, ela participou muito, ela se esforçou muito, ela estava empolgada com o Grammy, ela estava muito preocupada em criar o tempo inteiro”.

Em seguida, o amigo de Marília Mendonça contou sobre o último pedido da cantora antes da morte: “Eu lembro que a última pendência que ficamos, ela virou um dia para mim na minha casa e mandou eu assistir o documentário da Billie Ellish na Globo, e falou ‘cara, assiste porque a gente precisa conversar'”.

Flaney revelou que sabia que Marília Mendonça estava pensando em alguma coisa no segmento de documentários, em casa, bem na linha que passa o documentário da Billie Ellish.

“Isso era uma coisa que eu comecei a sonhar ali né cara, foi mais uma das coisas que a gente interrompeu porque o projeto das meninas de divulgação já ia ser uma turnê gigantesca. Elas preparam um grande lançamento, prepararam uma live, elas estavam muito empolgada”

NÃO VIA SENTIDO

Ele continuou dizendo como foi ter que se adaptar a não ter a amiga ali: “Hoje, quando eu tento lembrar, foi uma sensação brusca de bater de cara com a parede porque estava todo mundo tão acelerado. Nos primeiros dias eu olhava para o estúdio e não via mais sentido trabalhar lá, porque o estúdio tinha tanto a cara delas, a gente fez no mínimo umas 5 atividades intensas, fotos, vídeos, ensaios, campanha de marcas, então o estúdio tinha a cara delas”, completou o amigo de Marília Mendonça.

Com informações: TV Foco

