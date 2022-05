Amiga de Wanessa aponta suposto motivo de separação

Da Redação

O divórcio da cantora Wanessa e o empresário Marcus Buaiz está rendendo muita especulação sobre o que motivou a separação do casal. E, a cada dia surge uma nova informação. A doença emocional de Wanessa, carreira e até Dado Dolabella já foram apontados como um motivo para a separação. Agora, outra informação veio à tona. Segundo o portal "Na Telinha", uma amiga próxima à Wanessa contou o que seria mais uma razão para a separação do casal.

continua após publicidade .

Segundo a moça, o estopim para o término teria sido o temperamento de Marcus Buaiz. "A Wanessa está insatisfeita há anos. O Marcus é uma pessoa difícil, manipuladora, tem que ser tudo do jeito dele. Nunca foi um lorde, sempre foi ogro e acho que a Wanessa cansou, agora ela está tranquila", disse a fonte do site.

Isso reforça uma outra informação que surgiu também nesta sexta-feira (06). Segundo Leo Dias, do "Metrópoles", ao contrário do que a maioria imagina, Marcus Buaiz raramente ajudava Wanessa Camargo em sua carreira e mais a controlava do que lhe apoiava. O empresário, segundo fontes, por inúmeras vezes declinou convites de feat musicais com a cantora e até mesmo um convite para o "BBB", na Globo, e também para "A Fazenda", na RecordTV.

continua após publicidade .

Wanessa e Marcus ficaram juntos por 17 anos e tiveram dois filhos: José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7. O ex-casal anunciou a separação através de um comunicado em conjunto nas redes sociais, na segunda-feira (02).

Com informações do site Purepeople