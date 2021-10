Da Redação

Amazon: Xuxa apresentará novo reality "Caravana das Drags"

A eterna Rainha dos Baixinhos Xuxa Meneghel, anunciou nesta quarta-feira que vai comandar o reality show "Caravana das drags", na plataforma de streaming Amazon Prime Video, ao lado de Ikaro Kadoshi. No Instagram, ela postou um vídeo comentando a novidade e mandou um recado para os fãs e os críticos.

continua após publicidade .

"Para muitos que torceram... Taí, vou me divertir muito. Para muitos que torceram o nariz... Taí, aviso que vou me divertir muito. Beijos a toda comunidade LGBTQIA+ e para quem a respeita. E beijinho beijinho tchau tchau aos preconceituosos", escreveu no Instagram.

O programa é o primeiro que a apresentadora vai comandar após deixar a Record em 2020, mas ainda não tem data de estreia. Antes da divulgação do projeto na Amazon, surgiram rumores de que a Rainha dos Baixinhos apresentaria a versão brasileira do famoso reality show "RuPaul's Drag Race".

Com informações: Extra