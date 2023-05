Amanda Meirelles volta para sua casa: 'Vou tirar uns dias para pensar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A estrela chegou em sua casa durante a tarde

Campeã do BBB 23, da Globo, a médica Amanda Meirelles (32) voltou para sua casa em Curitiba, no Paraná, neste domingo, 30, após cumprir a sua agenda de compromissos por causa do Big Brother Brasil no Rio de Janeiro. A estrela chegou em sua casa durante a tarde e já apareceu nos stories do Instagram para contar que vai passar um tempo mais tranquilo para colocar a cabeça em ordem.

continua após publicidade .

Em seu apartamento, Amanda contou que passou um filme em sua cabeça ao voltar para casa depois de tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos meses.

“Estou aqui na minha casa. Vou tirar uns dias para pensar um pouco, sabe? Em tudo o que está acontecendo. Vocês não têm ideia. Passa um filme na minha cabeça. Lembro quando vieram me buscar aqui, das coisas que deixei, os objetos estão exatamente onde estavam. Tenho muita gratidão por tudo o que estou passando. Estou muito feliz”, afirmou ela.

continua após publicidade .

Amanda conquistou o prêmio de R$ 2.880.000 no BBB 23 e ainda ganhou carros 0km ao longo da temporada. Ela já contou que vai usar o dinheiro para quitar dívida do financiamento estudantil. "Primeiro eu vou pagar meu financiamento estudantil. Vi que já virou até meme na internet de tanto que eu falava disso. O meu maior desespero enquanto estava na casa era por não estar pagando. Eu financiei 100% da minha faculdade, então é graças a esse financiamento que eu consegui me formar. Sou extremamente grata, mas é uma dívida de 19 anos que eu tenho e que pretendo pagar. Além disso, quero ajudar meus pais. Eu sempre vi as pessoas se queixando, no hospital, sobre coisas que queriam ter feito na vida e eu quero que meus pais consigam aproveitar um pouco mais da vida deles também. Eu sei que houve muitos dias de labuta para que eu conseguisse me formar. Eu sempre falo que eles são a origem de toda a minha saudade e a fonte de toda a força que eu busco para conseguir os meus objetivos. Quero conseguir retribuir um pouquinho de tudo o que eles fizeram por mim", afirmou.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News