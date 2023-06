Amanda Meirelles ganha presente inusitado e se choca com tamanho; veja

Nesta última sexta-feira (2), a médica e campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, usou suas redes sociais para mostrar um presente para lá de inusitado que recebeu de uma fã. Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a loira mostrou que recebeu uma carta "diferentona".

“Recebe uma carta com 101 folhas”, escreveu a influenciadora digital, no clique que compartilhou em seus stories, completando com um emoji de carinha emocionada. A loira apareceu com os olhos arregalados para demonstrar a surpresa que sentiu ao receber o mimo.

Veja o tamanho do presente:

Que amor! Amandinha recebeu um super carta. 🩷 Amanda via stories. https://t.co/JMzH0vDsgN pic.twitter.com/vNEdncfMnr — Stories Amanda Meirelles (@StoriesAmanda) June 2, 2023





Recentemente, Amanda precisou desmentir os boatos de que estaria namorando o ex-brother Cara de Sapato. "Nós somos muito amigos, conversamos com muita frequência. É um cara especial. Tenho muito carinho por ele. E a gente mantém uma amizade aqui fora, sim".





Fonte: Revista Caras.

