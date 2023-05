Amanda faz consultoria financeira com o noivo de Maíra Cardi

Da Redação

Encontro aconteceu nesta terça-feira

Agora milionária após ser campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, decidiu fazer consultoria para cuidar do seu dinheiro que conquistou no reality show. A médica faturou o maior prêmio da história do programa, no total de R$ 2,8 milhões. Para isso, ela se encontrou com Thiago Nigro, noivo de Maíra Cardi, para ajudar no investimento.

A médica visitou o estúdio do podcast gravado pelo coach, e, durante o encontro, contou que já era fã do trabalho do noivo de Maíra e quis ir até o local para conhecer de perto a consultoria de Thiago.

"Sou muito fã, até comentei algumas vezes no programa e foi muito legal conhecer toda a estrutura", contou Amanda, em publicação nos Stories do Instagram.

A nova milionária também posou para uma foto ao lado dele e do sócio Bruno Perini. "Que dia! Lembro de quando li o livro e ficava estudando como investir e hoje tive o prazer de conhecer", escreveu a médica.

O noivo de Maíra também fez questão de mostrar o encontro com a vencedora do BBB 23. Em sua rede social, ele contou da parceria entre ele e Amanda, além de comentar que campeões do reality show não têm hábito de investir o dinheiro conquistado no programa.

"Vencedores do BBB dificilmente multiplicam seus prêmios. Mas isso está prestes a mudar. A Amanda é uma pessoa incrível", afirmou Thiago.

As informações são do UOL.





