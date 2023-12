Amado Batista termina noivado com jovem 48 anos mais nova

Chegou ao fim o namoro que se tornou noivado entre Amado Batista e Layza Felizardo Bittencourt, que era 48 anos mais jovem do que o cantor. A informação se tornou pública neste sábado (30) após fãs já notarem um afastamento entre os dois.

O fim do romance foi confirmado pelo colunista Matheus Baldi. Juntos desde 2019, os dois fizeram pouquíssimas aparições públicas e mantinham o relacionamento longe dos holofotes. Agora, a crise se tornou insustentável e eles colocaram um ponto final na união.

Em agosto, um suposto término entre os dois agitou a web. Na época, foi revelado que a diferença de idade teria sido um ponto delicado na relação, já que ambos também estavam em momentos diferentes da vida.

O último registro ao lado do sertanejo foi compartilhado há cerca de três meses, enquanto ela participava da festa de 60 anos do cantor Leonardo, na Fazenda Talismã. Durante o período em que ficaram juntos, a jovem mostrou ter uma boa relação com Lorena Batista, filha de Amado Batista, a quem ela já se referiu como enteada após receber flores e uma declaração. "Uma florzinha para a minha 'frozinha'", escreveu a filha de Lenilde, ex-mulher do cantor, em um cartão.

Fonte: Revista Caras.

