Alvo de rumores na Copa, Virginia Fonseca fala sobre relação atual com Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca foi alvo de questionamentos sobre sua vida pessoal nesta sexta-feira (19), ao comparecer a um estádio na Filadélfia, nos Estados Unidos, para assistir ao segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Gravando conteúdos para o programa "Domingão com Huck", da TV Globo, ela foi abordada por um repórter do Portal Leo Dias e questionada se havia "negociado o inegociável" — expressão utilizada por ela ao anunciar o término com o jogador Vini Jr, em maio de 2026. De forma bem-direta, a influenciadora despistou e brincou, dizendo para o próprio Leo Dias ir até o local perguntar.

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Durante a abordagem, Virginia demonstrou apoio ao ex-namorado, afirmando ter certeza de que ele balançaria as redes na partida. No entanto, ao ser indagada se a atuação do atleta no primeiro jogo do campeonato teria sido dedicada a ela, a influenciadora preferiu não se comprometer e sugeriu que os jornalistas fizessem a pergunta diretamente ao jogador.

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A postura esquiva desta sexta-feira contrasta sutilmente com as declarações dadas por Virginia no sábado anterior (13), em New Jersey, antes da estreia do Brasil no torneio. Na ocasião, em entrevista ao jornalista Ivan Moré, ela chegou acompanhada do amigo Lucas Guedez e confirmou que mantém uma relação de amizade normal com o atacante. Apesar de relatar que não havia conversado com ele antes daquela partida, ela não descartou um contato posterior. O namoro dos dois chegou ao fim de forma pública há poucas semanas, com um comunicado emitido por Virginia no último dia de uma viagem a Madrid, na Espanha, onde tinha ido encontrar o atleta.