Alvo de operação da PF, Alexandre Pires tem show adiado

Alexandre Pires, investigado pela Polícia Federal (PF) como suspeito de receber mais de R$ 1 milhão de uma mineradora que explora ilegalmente terras Yanomami, teve uma apresentação cancelada em São Paulo. A Prefeitura Sertãozinho anunciou o adiamento do show, que aconteceria no Parque Linear nesta terça-feira (5/12), após um vendaval.

O município foi atingido por ventos fortes na tarde de segunda-feira (4/12) e isso comprometeu a estrutura do palco no qual o cantor se apresentaria, de acordo com informações do G1.

-LEIA MAIS: Alexandre Pires é alvo de operação da PF contra garimpo ilegal

Além da apresentação de Alexandre Pires, os shows da dupla Augusto e Atílio e do DJ Fábio Lopes, que seriam na segunda, também foram adiados.

“A Prefeitura de Sertãozinho lamenta o ocorrido e ressalta que a medida foi tomada para garantir a segurança dos artistas e do público presente”, diz o comunicado da administração.

Com informações do Metrópoles

