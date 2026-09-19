Alvo de comentários negativos, novo nariz de Simone Mendes ganha defesa de Gretchen

A cantora Gretchen saiu em defesa de Simone Mendes após a sertaneja receber críticas nas redes sociais por conta de uma recente mudança na aparência do nariz. Em vídeo publicado na internet, Gretchen rebateu os comentários negativos e elogiou o novo visual da colega, destacando que o objetivo central de qualquer intervenção estética é justamente promover mudanças.

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Segundo a artista, as críticas do público focadas no fato de Simone estar "diferente" não fazem sentido, já que não haveria motivo para buscar um consultório se a intenção fosse manter a mesma fisionomia. Gretchen aproveitou para usar sua própria experiência com transformações faciais como exemplo, argumentando que a satisfação pessoal deve prevalecer sobre a expectativa dos fãs em tentar preservar uma imagem do passado. Ela finalizou o assunto elogiando o resultado, ressaltando que a sertaneja ficou com um aspecto rejuvenescido e ainda mais bonita.

A alteração no rosto de Simone Mendes, que motivou a onda de comentários, não se trata de uma rinoplastia cirúrgica. A cantora optou pela aplicação de fios de sustentação para empinar a ponta do nariz. Gretchen demonstrou familiaridade com a técnica em seu desabafo, revelando que seu marido, Esdras de Souza, passou pelo mesmo procedimento recentemente, realizado por uma profissional ligada ao seu médico de confiança.

Diante da repercussão inicial do seu novo visual, a própria Simone já havia se pronunciado para esclarecer que não passou por cirurgia e pedir paciência aos seguidores, justificando que a região facial ainda apresenta inchaço. De acordo com a médica responsável pela intervenção, a ponta do nariz da sertaneja tende a ceder gradualmente ao longo das próximas semanas, e o resultado definitivo e natural poderá ser observado em cerca de 30 dias.

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