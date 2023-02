Altura do filho de Debora Bloch rouba a cena: "Um gigante"

Da Redação

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Mar do Sertão interpretando Deodora

Debora Bloch causou uma grande surpresa nos seus seguidores nesta terça-feira (21). O motivo? A altura do seu filho Hugo, de 22 anos de idade. Curtindo o carnaval, a atriz compartilhou um registro ao lado do herdeiro e encantou os fãs. Veja no final da matéria.

Fruto do relacionamento com o chef de cozinha Olivier Anquier, a diferença de altura do jovem quando comparada com a da mãe, e com as pessoas que aparecem ao fundo da foto, foi motivo de muitos comentários nas redes sociais.

Os fãs não perderam tempo em falar sobre o tamanho do rapaz. “Como ele é alto! E lindo”, disse um internauta. “Um gigante, fico assim do lado do meu filho também”, afirmou outro. “Ele é muito grande”, declarou mais um. “Que filhão”, escreveu outro.

Mesmo sendo filho de artista, ele é muito discreto com a sua vida pessoal. Hugo é formado em Artes em Game Design. A formatura dele aconteceu em 2022 e a atriz comemorou nas redes sociais. “Graduação! Muito orgulho de você”, disse ela na época.

Atualmente, a atriz está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo, na qual interpreta a personagem Deodora.

Confira o registro:

