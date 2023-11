'Alter ego' de Ludmilla quebra dente da cantora em show no PR; veja

A cantora Ludmilla se apresentou no último sábado (25) em Curitiba, capital do Paraná, para cumprir agenda da turnê do seu álbum "Numanice". Acontece que a artista revelou nas redes sociais que seu "alter ego", a DJ Ludbrisa, quebrou um dos seus dentes durante o show. Nesta terça-feira (28), ela deu detalhes do ocorrido e mostrou o tratamento.

Quatro dias após o infeliz incidente, Ludmilla compartilhou em um story no seu perfil do Instagram um registro em que aparece com as mãos no dente da frente. “Nem contei para vocês, mas, nessa hora aí, eu estava conferindo o meu dente que a DJ Ludbrisa tinha acabado de quebrar", escreveu.

Logo na sequência, a cantora publicou uma foto de um dos dentes da frente quebrado. "Pensei na hora: F****. Logo o atacante", contou ela, que disse ter ligado para o seu dentista em seguida. A cantora, no entanto, não detalhou aos fãs como teria quebrado o dente durante a apresentação.

Em um outro story, Ludmilla publicou um vídeo do tratamento. “E, em um piscar de olhos, tudo estava resolvido”, escreveu. Veja:

Numanice

Numanice é o projeto de pagode de Ludmilla. O álbum foi lançado em 2020, mas desde o ano passado a cantora está nas estradas do país para uma turnê dele. Nos próximos dias, ela se apresenta em São Paulo (3/12), e no dia 9 de dezembro o show acontece em Brasília.

