Alok se diz indignado ao descobrir que cunhado solicitou auxílio emergencial

Na noite deste sábado (13), o DJ Alok usou a sua rede social para compartilhar com seus seguidores que ficou indignado ao saber que seu cunhado, irmão de sua esposa Romana Novais, pediu e recebeu o auxílio emergencial do governo federal, que tem como objetivo ajudar financeiramente as pessoas que não conseguem renda durante a crise causada pelo covid-19.

“A gente ficou muito surpreso, porque ele não avisou a gente. E a gente faz tudo pela nossa família sempre. Eu sustento minha família, a Romana também”, afirmou Alok.

E continuou: “Ele é DJ, está passando dificuldade, não está tendo evento, o show business fechou. E ele não queria pedir nada para irmã, nem para mim, nem para ninguém, Ele queria se virar.”

O artista ainda disse que já solicitou para o cunhado devolver o dinheiro que recebeu indevidamente. “Pegou muito mal, mas já pedi pra devolver o dinheiro. A gente não controla as pessoas. Infelizmente, aconteceu, mas a partir de agora não acontece mais. Eu tento salvar o mundo, mas, às vezes, a gente não consegue”, concluiu ele.

Assista abaixo o DJ falando sobre o assunto: