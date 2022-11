Alok é responsável por 'símbolos alienígenas'; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Artista negou que seja responsável pelo surgimento das luzes que estão intrigando os pilotos

As misteriosas luzes no céu ainda podem não ter uma explicação, mas os estranhos símbolos que estavam aparecendo em plantações sim! Tudo não passava de um truque de marketing de Alok, e não de uma invasão alienígena.

continua após publicidade .

O DJ surgiu nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (11) e explicou que os sinais são parte da divulgação do “Alok Infinite Experience”, que acontecerá no dia 23 de dezembro, em São Paulo. Porém, o artista negou que seja responsável pelo surgimento das luzes que estão intrigando os pilotos em Porto Alegre.

“Explicando: esses sinais são meus. O sinal na plantação de Santa Catarina, que aconteceu 1 vez, não. As luzes em Porto Alegre também não são ações minhas, elas aconteceram de maneira paralela em uma feliz coincidência”, escreveu.

continua após publicidade .

Informações do O Fuxico.

ALIENS EM PORTO ALEGRE?



continua após publicidade .

O Brasil está com uma pulga enorme atrás da orelha desde a última sexta-feira (4/11) e até teorias de invasões alienígenas já foram criadas pelos conspiratórios.

Acontece que diversos pilotos de avião, que circulam pelo céu e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estão reportando a aparição de luzes de origem não identificadas, à torre de controle do Aeroporto Internacional Salgado Filho.

Pilotos da TAM e da Azul, além de funcionários da Torre de Controle do Aeroporto Salgado Filho, relataram avistamentos de luzes no céu de Porto Alegre na noite deste sábado (5).



Os diálogos entre os comandantes e a controladora de tráfego aéreo detalham os relatos.



Assista ▶️ pic.twitter.com/KhR89IygdK continua após publicidade . November 6, 2022

Marcelo Zurita, astrônomo e diretor-técnico da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, fez uma suposição de onde poderiam estar vindo essas luzes. Para ele, as aparições podem ser reflexos do Sol em painéis de satélites. Porém, o especialista não descartou outras possibilidades.

“A hipótese que a gente está trabalhando e que me parece mais coerente é o que a gente chama de flyers de satélite, reflexos da luz do Sol nos painéis de satélites que passam a milhares de quilômetros de distância. Eles acabam refletindo a luz do Sol diretamente na direção do observador e acaba gerando essa condição rara da gente observar esse fenômeno” explicou Zurita, ao portal g1.

Siga o TNOnline no Google News