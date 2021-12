Da Redação

Alice Braga e Bianca Comparato fazem rara aparição juntas

As atrizes Alice Braga e Bianca Comparato, que mantêm discreto relacionamento, foram vistas juntas em momento raro, na noite desta quinta-feira (16/12), na pré-estreia do filme Eduardo e Mônica. O evento foi no Petra Belas Artes, em São Paulo.

continua após publicidade .

O casal estaria junto há cerca de quatro anos, mas o namoro só foi confirmado em janeiro de 2020. Como Alice mora e trabalha nos Estados Unidos, elas estavam vivendo um relacionamento à distância antes da pandemia.

Usando mascaras de proteção, ambas vestiam looks parecidos - todo preto - e foram clicadas no maior papo em meio a outros convidados do pré-lançamento do longa inspirado na famosa canção do Legião Urbana.

continua após publicidade .