Alexandre Frota revela que foi traído por Claudia Raia com ator famoso

Alexandre Frota relembrou o casamento com Claudia Raia e revelou que “no final, todo mundo se traiu”. Enquanto o político relatou que foi traído por um ator famoso, ele declarou que também ficou com “muitas” durante o relacionamento.

continua após publicidade

“Não foi ruim, foi bacana. A gente aproveitou, foram 3 anos namorando e depois mais três casados. E no final todo mundo se traiu. Ela me traiu com o Raul Gazolla e ele mesmo me confirmou isso. O importante é que tudo o que eu estou falando aqui está nas redes sociais. Mas eu traí a Claudia com muitas, a lista é grande”, declarou, em entrevista ao Leo Dias.

- LEIA MAIS: Fogaça vai parar no hospital após ser mordido por animal inusitado

continua após publicidade

Frota ainda aproveitou para mandar uma mensagem à Claudia Raia. “Ela fala do nosso casamento em tom de piada, mas ela aproveitou muito. Ela curtiu muito aquele casamento, ela foi muito apaixonada e gostou muito de todas as noites que teve comigo”, declarou.

Por fim, o político explicou que não pensa mais no assunto. “Estou muito bem casado com a Fabiana e não falo mais disso. Claudia não me tira da cabeça, vive falando e relembrando algo”, encerrou.





Fonte: Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News