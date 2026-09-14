Alex Escobar retoma trabalhos na Globo após cirurgia para retirada de tumor

O apresentador Alex Escobar deu um passo importante em sua recuperação ao retomar os trabalhos na TV Globo nesta segunda-feira (14). O jornalista voltou a frequentar os estúdios da emissora para gravar as narrações de reportagens do Globo Esporte, marcando seu retorno gradual após ter passado por uma cirurgia para a retirada de um tumor no timo e pelo diagnóstico de miastenia gravis, condição rara descoberta depois de passar mal ao vivo durante a cobertura da Copa do Mundo.

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Em vídeo publicado em suas redes sociais, o jornalista explicou que, neste primeiro momento, sua atuação se limitará à cabine de áudio, onde grava os textos que ilustram as imagens das matérias do programa esportivo. Escobar celebrou a oportunidade de voltar a produzir e reencontrar os colegas de trabalho no cotidiano da redação, classificando a conquista como um avanço significativo no processo de reabilitação.

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O comando da atração ao vivo segue temporariamente com a apresentadora Duda Dalponte. De acordo com o jornalista, a transição para a apresentação em estúdio ocorrerá sem pressa e no tempo adequado para sua plena recuperação.