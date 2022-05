Aleksandro é sepultado nesta segunda-feira em Londrina

Da Redação

Os corpos de Aleksandro, que era dupla com Conrado, e de outros quatro paranaenses que faziam parte da equipe da dupla foram velados no domingo (8), no Paraná, conforme as informações da assessoria da dupla.

O corpo do sertanejo e de outros dois integrantes chegaram a Londrina no fim da tarde de domingo. Aleksandro, de 34 anos, está sendo velado no Ginásio de Esportes Jardim Bandeirantes em Londrina e é aberto ao público. A cidade decretou luto de três dias pela morte do cantor.

O sepultamento dele deve ocorrer às 10h desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque das Allamandas. No local também será sepultado o corpo de Giovani Gabriel Lopes dos Santos, 23 anos, que era roadie e técnico da equipe. Ele é velado no mesmo local que o cantor.

Roger Aleixo Calcagnoto que era músico e natural de Londrina, também é velado na cidade. Ele será sepultado no Cemitério Padre Anchieta.

O músico Marzio Allan Anibal e o técnico do de luz, Gabriel Fakuda, serão velados em Ibiporã e em São Sebastião da Almada, respectivamente. Ainda não há confirmação dos locais.

Eles morreram em um acidente envolvendo o ônibus da dupla no sábado (7) em São Paulo, que vitimou seis pessoas. Onze membros da equipe, que também estavam no veículo, estão hospitalizados.

fonte: Divulgação

Mais detalhes sobre o acidente



O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, morreu na manhã deste sábado (7), em um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, em Miracatu, no Vale do Ribeira, em São Paulo. As informações são da Record TV.

A pista foi bloqueada para atendimento as vítimas, segundo a Polícia Rodoviária. O acidente ocorreu no km 402 da pista norte da BR-116 e o veículo pertence à dupla sertaneja, que estava no interior do ônibus.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia 19 pessoas no veículo. Ao menos seis teriam morrido com o tombamento do coletivo. De acordo com informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, são sete viaturas trabalhando no resgate das vítimas.

Até o momento, oito vítimas foram socorridas pela concessionária e pela ambulância, outras cinco estão resgatadas das ferragens. "Infelizmente, é um acidente gravíssimo que estamos trabalhando no resgate", afirmou Palumbo.