Da Redação

Alec Baldwin chora ao sair da delegacia após tiro acidental

Após incidente que matou diretora da equipe do filme "Rust", Alec Baldwin foi visto chorando ao sair da delegacia de Santa Fé, no Novo México (EUA). Nesta quinta-feira (21), a cineasta Halyna Hutchins foi atingida por um tiro disparado por uma arma cenográfica. A mulher de 42 anos chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

O diretor do filme, Joel Souza, também foi atingido e levado para o hospital, mas recebeu alta. As autoridades policiais confirmaram que os disparos foram feitos pelo ator Alec Baldwin, de 63 anos. Conforme a imprensa local, ele foi visto do lado de fora da delegacia, na noite de quinta-feira (21), chorando e visivelmente perturbado enquanto falava ao telefone.

Segundo o jornal Santa Fe News, Baldwin foi ao escritório do xerife para dar o depoimento, afirmou o porta-voz do escritório, Juan Ríos. "Estamos tratando isso como faríamos com qualquer outra investigação", afirmou ele.

continua após publicidade .

A Rust Movie Productions divulgou um comunicado informando que a produção do filme foi interrompida: "A segurança de nosso elenco e equipe continua sendo nossa maior prioridade (...). As filmagens de 'Rust' estão programadas para continuar no início de novembro".

O ator é uma das estrelas do filme e também produtor. O longa fala sobre a história de um menino de 13 anos que, após a morte dos pais no Kansas de 1880, tem que cuidar de si mesmo e também de seu irmão mais novo. Baldwin interpreta Rust, um bandido.

Informações do site Extra.