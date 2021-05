Continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são pontos fortes desse nativo. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os escorpianos ainda passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua companheira nesse período negativo. Evite negociar, a fase pede cuidados no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Cuidado com o excesso de ciúme na vida a dois.

Áries – O dia favorece as relações de amizades e o convívio social. Esta é uma fase de maior popularidade beneficiando os acordos e atividades relacionadas com o público. Estabilidade no amor. A família está tensa. C. 659 M. 3482

Touro – Período para demonstrar interesse por sua profissão. Você está mais simpático e popular e com isso atrairá bons negócios e melhora nas finanças. É tempo de paz no amor. Cuide da ansiedade. C. 904 M. 2211

Gêmeos – O dia será gratificante, você sente que todos estão do seu lado e os desajustes serão resolvidos. Organize sua vida financeira. Colabore com a família. O amor esta fluindo para a paixão. C. 232 M. 9164

Câncer – Você sentirá a necessidade de separar as diversas áreas de sua vida. O que é importante deve ser preservado. Use diplomacia com a família e colegas de trabalho. Amor difícil. C. 868 M. 1377

Leão – Fase para trabalhar em equipe. Estará mais determinado em encontrar saída para os problemas financeiros. Favorecidos novos empreendimentos. A família transmite confiança. Amor com emoções. C. 127 M. 4856

Virgem – Este é um dia em que parcerias e alianças profissionais estão em destaque, por isso deixe de lado a individualidade. Você só terá a ganhar interagindo com colegas ou clientes. Progresso no amor. C. 341 M. 0799

Libra – A Lua no seu signo faz você sentir a necessidade de traças novos planos no trabalho. Pode surgir a oportunidade que você esta aguardando. Amor com carinhos, mas evite o ciúmes. Excelente para compras para o lar. C. 501 M. 6849

Escorpião – A influência da Lua na sua 12ª casa astral indica que seu alerta pode trazer tendências ao mau humor. Fuja de negócios arriscados. Adie compras, viagens ou encontros de trabalho. Amor em baixa. C. 495 M. 5276

Sagitário – Há chances de unir o útil ao agradável no trabalho. Apoio de nativos de Gêmeos e Áries nos seus negócios. Solução rápida de problemas familiares. Astral positivo no amor, você está mais apaixonado. C. 870 M. 7538

Capricórnio – Sua mente esta criativa inspirando suas atividades profissionais. Ligação com familiares. A comunicação fácil com amigos, sócios ou parceiros devem trazer equilíbrio e ganhos. Proteção do seu amor. C. 753 M. 1605

Aquário – Terça-feira positiva, não devem faltar condições para amparar os familiares e pessoas do seu trabalho. Mais tranqüilo e amoroso conseguirá resolver os problemas afetivos. Pode tentar em jogos. C. 989 M. 8060

Peixes – Precisará dar mais atenção à sua família e evitar novos gastos. Sinal de desentendimento com nativos de Escorpião e Câncer. Não tome decisões sobre negócios ou trabalho. Sensibilidade no amor. C. 016 M. 3923