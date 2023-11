Al Pacino é condenado a pagar pensão de quase R$ 150 mil à namorada

Um juiz de Los Angeles, Estados Unidos, condenou o ator Al Pacino, de 83 anos, a pagar US$ 30 mil (cerca de R$ 148 mil) por mês à namorada Noor Alfallah, de 29. As informações são do site Page Six.

De acordo com as informações do site norte-americano, a decisão judicial ainda cita que o ator vencedor do Oscar deve pagar R$ 545 mil a Noor antes dos pagamentos mensais. Além disso, terá que desembolsar R$ 64,4 mil para bancar uma enfermeira noturna e cobrir quaisquer contas médicas fora da cobertura do seguro saúde.

Além desses valores, o ator terá que fazer uma poupança com depósitos anuais de R$ 74,3 mil em um fundo educacional para seu filho, Roman, fruto da relação com Noor Alfallah.



Ainda de acordo com a sentença, eles terão a guarda conjunta da criança.



Al Pacino e Noor Alfallah estavam juntos desde a pandemia e, em maio desse ano, foi noticiado que ela estava grávida de oito meses do ator.

O ator ainda é pai de Julie, de 34 anos; e dos gêmeos Olivia e Anton, de 22, com a ex Beverly D'Angelo.

