"Agora somos 4": Richarlison revela nas redes sociais que será pai novamente

Casal, que já tem o pequeno Richarlison Jr., compartilhou a novidade neste domingo (1º), mas não revelou o sexo do bebê

O atacante Richarlison e sua mulher, Amanda Araújo, anunciaram neste domingo (1º) que estão à espera do segundo filho. A novidade foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação conjunta no Instagram, na qual celebraram a chegada de mais um integrante à família com a legenda ressaltando que, a partir de agora, eles são quatro.

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O jogador de futebol e a esposa já são pais de Richarlison Jr., o primogênito do casal, que ficou popularmente conhecido entre os seguidores nas redes sociais pelo apelido de Bebê. Apesar da confirmação pública da nova gravidez, Richarlison e Amanda optaram por manter alguns detalhes em total privacidade e ainda não divulgaram o sexo da criança nem informaram de quantos meses é a gestação.