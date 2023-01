Agiotagem e lavagem de dinheiro: Neymar será intimado a depor

Da Redação

O jogador de futebol não é considerado investigado na ação

Neymar será intimado para prestar depoimento como testemunha em uma operação que investiga uma quadrilha suspeita de agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias e pedras preciosas.

A quadrilha é supostamente comandada por Eduardo Rodrigues, que é considerado foragido. Nas redes sociais, o suspeito publicou uma foto com o jogador brasileiro, logo após entregar um colar de ouro branco para o atleta.

A peça em questão vale aproximadamente R$ 106 mil, e a nota fiscal do acessório foi emitida no nome de Neymar, em março de 2019, por uma das empresas investigadas por lavagem de dinheiro.

O jogador de futebol não é considerado investigado na ação, mas deverá prestar depoimento para esclarecer sua relação com o grupo. Conforme informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), três pessoas são suspeitas do crime foram presas nesta sexta-feira (27).

Até o momento o atleta ou sua assessoria de imprensa não se manifestaram sobre a situação. As informações são do Metrópoles e do UOL.

