Advogada de Deolane pede alteração no BO: ela não pediu bens de volta

Deolane negou qualquer envolvimento com o crime organizado

A advogada de Deolane Bezerra, a ex-BBB Adélia Soares, informou que vai pedir uma alteração no boletim de ocorrência contra a influenciadora. No processo original, consta a solicitação para devolução dos pertences da viúva de MC Kevin, porém, o pedido foi negado. Adélia explicou que vai entrar com uma petição.

“Ainda não fizemos o pedido nem verbal nem formal. Vou pedir a correção porque fui [à delegacia] apenas retirar os documentos da dra. Deolane. Eu nem teria como retirar os carros naquele dia”, informou a advogada em conversa com o portal Em Off.

No boletim consta uma lista de todos os itens apreendidos pela polícia na operação que investiga uma possível ligação de Deolane com a empresa Betzord. Dois carros de luxo da advogada criminalista foram levados, assim como celulares de última geração, notebooks e até joias.

Adélia não descartou a possibilidade de fazer o pedido de devolução, mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu. Deolane negou, em entrevista ao Cidade Alerta, qualquer envolvimento com o crime organizado e disse que esse tipo de de notícia só foi veiculada porque ela é uma pessoa pública.

Com informações do Metrópoles.

